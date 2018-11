später lesen Börse in Frankfurt Dax rutscht in Minus FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag der Mut angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen in den USA rasch verlassen. Der Dax gab seine Anfangsgewinne im frühen Handel wieder ab und büßte zuletzt 0,17 Prozent auf 11.475,00 Punkte ein. dpa