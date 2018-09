später lesen Börse in Frankfurt Dax rutscht in Richtung 12.000 Punkte ab - Bayer belastet FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der Dax ist heute weiter in Richtung der 12.000-Punkte-Marke abgerutscht. Enttäuschende Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer, der fortdauernde Handelsstreit sowie Währungsturbulenzen in Schwellenländern und Haushaltsprobleme in Italien drückten auf die Stimmung der Anleger. dpa