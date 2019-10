Börse in Fankfurt : Dax rutscht ins Minus

Frankfurt/Main Der Dax ist nach moderaten Anfangsgewinnen ins Minus gerutscht. Mehr als eine Stunde nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent auf 12.844,38 Punkte.

Für den Monat Oktober steuert der Dax auf ein sattes Plus von fast dreieinhalb Prozent zu. Der MDax für mittelgroße Werte verlor am Donnerstagvormittag 0,40 Prozent auf 26.286,13 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,33 Prozent auf 3608,18 Zähler nach.

Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend zwar wie schon erwartet zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Sie sendeten aber klare Signale für eine Pause der geldpolitischen Lockerung. „Wir glauben, dass die Geldpolitik gut aufgestellt ist“, sagte Notenbankpräsident Jerome Powell nach Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse. Allerdings setzt er dabei voraus, dass es keine unerwartete und drastische Veränderung der konjunkturellen Entwicklung geben dürfe.

Im Leitindex zählten die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer mit erneuten Gewinnen von fast zwei Prozent zu den besten Werten. Händler werteten Aussagen des renommierten Mediators und Experten in Entschädigungsfragen Ken Feinberg in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ positiv. Feinberg bezweifelt, dass die gestiegene Zahl von Klagen in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken durch glyphosathaltige Unkrautvernichter einen Vergleich schwieriger und teurer für die Leverkusener macht. Am Vortag hatten die Aktien bereits von den bekräftigten Jahreszielen des Unternehmens profitiert.