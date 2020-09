Börse in Frankfurt : Dax rutscht ins Minus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax ist am Dienstag ins Minus gerutscht. Die frühen Gewinne bröckelten recht rasch ab und wandelten sich dann in Verluste.

Unter den Einzelwerten im Dax standen - wie auch europaweit - vor allem Technologiewerte unter Druck. SAP und Infineon gaben zwischen 2,1 und 2,7 Prozent nach. In den USA zeichnen sich nach dem Ausverkauf an der Nasdaq in der vergangenen Woche weitere Verluste im Technologiesektor ab. Außerdem belasten neue Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China.