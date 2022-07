Börse in Frankfurt : Dax rutscht zum Handelsstart wieder ab

Frankfurt/Main Für den Dax geht es auch am Ende der Woche weiter bergab. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 0,91 Prozent auf 12 667 Punkte. Damit fällt er zurück in Richtung seines Vortagestiefs von 12.618 Punkten.

Das war der tiefste Stand seit März, das Jahrestief bei 12.438 Zählern ist somit nicht mehr weit entfernt.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank im frühen Handel um 0,96 Prozent auf 25.577 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,2 Prozent nach.

