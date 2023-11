Börse in Frankfurt Dax schließt im Minus - Fed-Chef vermasselt Börsenwoche

Am deutschen Anleihemarkt gab es Verluste. Der Rentenindex Rex fiel um 0,44 Prozent auf 124,12 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,66 Prozent am Vortag auf 2,73 Prozent. Der Bund-Future lag am Abend mit 0,03 Prozent im Plus bei 129,83 Zählern.