Börse in Frankfurt Dax schließt im Minus

Der europäische Leitindex EuroStoxx schloss am Mittwoch mit minus 0,03 Prozent auf 4533,82 Punkten. Die Leitbörse in Paris gewann leicht dazu und der Leitindex in London legte deutlich zu. Günstig ausgefallene Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich erwiesen sich dort als Kurstreiber. In New York notierten der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsschluss knapp im Plus.