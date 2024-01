Börse in Frankfurt Dax schließt im Minus

Europaweit sah es am Mittwoch trübe aus. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,98 Prozent auf 4403,08 Punkte. Der Cac 40 in Paris verbuchte Abgaben in ähnlicher Höhe. Der FTSE 100 in London gab unter dem Einfluss einer erstmals seit längerem wieder gestiegenen Inflation noch etwas mehr nach. Das New Yorker Leitbarometer Dow Jones Industrial stand zum europäischen Börsenschluss nur noch knapp im Minus. Technologiewerte gerieten indes angesichts der nachlassenden Hoffnung auf rasche Zinssenkungen unter Druck.