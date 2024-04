Börse in Frankfurt Dax schließt im Minus

An den europäischen und amerikanischen Handelsplätzen zeigten die Kurtafeln ebenfalls überwiegend klare Verluste an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss ein Prozent im Minus. In Paris ging es ähnlich deutlich bergab, wogegen die Notierungen in London etwas zulegten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial büßte zum europäischen Handelsende ebenso wie der technologielastige Nasdaq 100 gut 1,6 Prozent ein.