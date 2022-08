Börse in Frankfurt : Dax schließt im Minus

Frankfurt/Main Nach der Kurserholung der vergangenen Tage hat die Zinsangst die Börsen zur Wochenmitte wieder fest im Griff. Der Dax rutschte nach einem freundlichen Start schnell ins Minus und weitete dann seine Verluste aus.

Vor der für Mittwochabend erwarteten Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed gingen viele Anleger auf Nummer sicher und stießen Aktien ab. Auch angesichts „einer überraschend zweistelligen Teuerungsrate in Großbritannien im Juli (...) kehrt mit Inflations- und Zinssorgen ein altes Thema wieder an die Börse zurück, das die Anleger (...) vorläufig zumindest etwas verdrängt hatten“, schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

In Europa und den USA gerieten die Aktienkurse ebenfalls unter Druck, wenn auch weniger deutlich als in Deutschland. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,29 Prozent auf 3756,06 Zähler ein. Der französische Cac 40 sank um knapp ein Prozent, während der britische FTSE 100 nur moderat nachgab. Beim US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Börsenschluss ein Minus von knapp einem Prozent zu Buche.

Am deutschen Markt stand zur Wochenmitte einmal mehr Uniper im Fokus. Die Aktien büßten am MDax-Ende rund zwölf Prozent auf 6,81 Euro ein, nachdem der angeschlagene Energiekonzern wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen für das erste Halbjahr einen Milliardenverlust berichtet hatte. 2022 rechnet das Unternehmen daher mit einem negativen Ergebnis - die Gewinnschwelle sei erst im übernächsten Jahr wieder in Sicht. Ein Händler sprach von erwartungsgemäß desaströsen Zahlen. „Noch schlimmer aber ist, dass sich sowohl in den Zahlen als auch im Ausblick nicht mal ein kleiner Hoffnungsschimmer auf bessere Zeiten findet“, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.