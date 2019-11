Börse in Frankfurt : Dax schließt moderat im Minus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Das Hin und Her zum Stand der US-chinesischen Handelsgespräche hat die deutsche Börse am Donnerstag voll im Griff gehabt und für Zurückhaltung unter den Anlegern gesorgt.

Der Dax konnte seine anfänglichen Verluste letztendlich aber größtenteils wettmachen und schloss mit minus 0,16 Prozent bei 13.137,70 Punkten. Der MDax verlor 0,69 Prozent auf 27.027,01 Punkte. „Die relative Dax-Stärke ist beachtlich angesichts des Zollkonflikts und auch der Bedenken über die wirtschaftliche Entwicklung in Europa“, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Auf europäischer Bühne schloss der EuroStoxx 0,11 Prozent tiefer bei 3679,66 Punkten. Die Leitindizes in Paris und London verbuchten Verluste von rund 0,2 beziehungsweise 0,3 Prozent. In New York stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit etwa 0,3 Prozent im Minus.