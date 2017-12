Dax schließt nach EZB-Entscheid mit Verlusten

Der Dax hat zum Handelsauftakt mit moderaten Gewinnen an seine starke Vorwoche angeknüpft. Getragen von den guten Vorgaben der Wall Street und den asiatischen Börsen stieg der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,23 Prozent auf 13.183,87 Punkte. dpa

Der Dax ist am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der deutsche Leitindex pendelte sich am Ende 0,44 Prozent tiefer ein und schloss bei 13.068,08 Punkten.

Immerhin ging er damit erholt von seinem Tief bei knapp über 13.000 Punkten aus dem Handel.

Die EZB hatte am Donnerstag eine Politik des weiterhin billigen Geldes signalisiert. EZB-Präsident Mario Draghi betonte im Anschluss an den Zinsentscheid, eine „breite Unterstützung“ durch die Geldpolitik sei weiterhin notwendig. In den Augen von Jochen Stanzl von CMC Markets hat Draghi im Großen und Ganzen das abgeliefert, was sich der Markt versprochen habe - genauso wie am Vortag die Kollegen von der US-Notenbank Fed. Dem Dax mangelte es deshalb an den Impulsen, die ihm weiter nach oben verhelfen könnten.

Auch für die Indizes aus der zweiten deutschen Börsenreihe waren die Vorzeichen negativ. Der MDax fiel um 0,43 Prozent auf 26.071,02 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax schloss aber nur denkbar knapp mit 0,01 Prozent im Minus bei 2535,83 Punkten.

Unter den Einzelwerten konnte der deutsche Versorgersektor seine jüngsten Turbulenzen am Donnerstag nicht abhaken. Der Ausverkauf bei den Papieren von RWE und seiner Ökostromtochter Innogy setzte sich mit Abgaben von rund 4,4 und 5,7 Prozent ungebrochen fort, nachdem beide am Vortag wegen einer Gewinnwarnung von Innogy schon um 13 Prozent eingebrochen waren.

Im MDax standen die Fraport-Aktien mit einem Plus von fast 2 Prozent auf etwa 89 Euro positiv im Anlegerfokus. Erstmals in ihrer Geschichte hatten sie zwischenzeitlich etwas mehr als 90 Euro gekostet.

Zum Spitzenreiter im MDax mauserten sich aber die Aurubis-Aktien, die um mehr als 3 Prozent stiegen und so ihre Vortagsverluste wieder mehr als aufholten. Einige Analysten hatten sich durchaus positiv zu den Aussichten des Kupferkonzerns geäußert.

Die von einem Bilanzskandal geplagten Steinhoff-Aktien wurden mit einem Minus von 13 Prozent weiter kräftig durchgeschüttelt. Die Krise des Möbelherstellers verschärft sich: Bei der Überprüfung der Finanzkennzahlen für 2017 stellte sich nach Angaben des Unternehmens heraus, dass die gleichen problematischen Bilanzthemen schon 2016 relevant gewesen waren.

Für den EuroStoxx 50 ging es sogar noch etwas deutlicher bergab als beim Dax. Der Leitindex der Eurozone fiel am Ende um 0,71 Prozent auf 3556,22 Punkte. In Paris und London schlossen die jeweiligen Leitindex mit ähnlich großen Verlusten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Börsenschluss in Europa knapp im Plus.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg knapp um 0,01 Prozent auf 141,48 Punkte. Der Bund-Future stand zuletzt kaum verändert bei 163,32 Punkten. Der Euro litt unter der weiterhin lockeren Geldpolitik der EZB. Zuletzt wurden 1,1774 Dollar für ihn bezahlt. Vor dem Zinsentscheid hatte die Notenbank den Referenzkurs noch auf 1,1845 (Mittwoch: 1,1736) US-Dollar festgesetzt.