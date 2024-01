Börse in Frankfurt Dax schüttelt Inflationssorgen ab

Frankfurt/Main · Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street verleiht dem deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Auftrieb. Der Dax schüttelte die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten ab und legte im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 16.698,80 Punkte zu.

12.01.2024 , 09:25 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,34 Prozent auf 26.418,78 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,8 Prozent. An den Zinserwartungen habe sich nach der etwas höher ausgefallenen US-Teuerung als erwartet nichts geändert, konstatierten die Analysten der ING Bank. Nach dem europäischen Handelsschluss am Donnerstag war der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt - gute Vorgaben also für den deutschen Aktienmarkt. © dpa-infocom, dpa:240112-99-581059/2

(dpa)