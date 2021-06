Börse in Frankfurt : Dax schwächelt nach Erholung

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen für den Dax haben die Anleger sich am Mittwoch erst einmal zurückgehalten. Auch Rekorde an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vorabend konnten dem deutschen Leitindex keinen Schub mehr verleihen.