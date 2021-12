Börse in Frankfurt : Dax schwächelt weiter - Wochenplus schmilzt

Deutschland Der Dax hat am Freitag an seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage angeknüpft. Gegen Mittag sank der deutsche Leitindex um 0,21 Prozent auf 15.606,49 Punkte.

Unternehmensseitig fanden Dax und EuroStoxx zunächst wegen einer Ausnahme-Regelung besondere Beachtung, denn beide Indizes haben ein Unternehmen mehr als üblich in ihren Reihen. Wegen der Abspaltung der Daimler Truck Holding aus dem Daimler-Konzern ist das Geschäft mit Lastwagen und Bussen an diesem Freitag für einen Tag in beiden Leitindizes notiert. Der erste Kurs der Aktie lag bei 28 Euro. Inzwischen stieg das Papier auf 29,50 Euro, während die Daimler-Papiere durch die Abspaltung etwas mehr als 11 Euro tiefer notierten. In Summe ergibt sich damit für die Daimler-Aktionäre aber ein Plus, da sie für je zwei Daimler-Papiere eine Aktien von Daimler Truck bekamen.