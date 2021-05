Börse in Frankfurt : Dax schwächelt wieder - Anleger bleiben nervös

Frankfurt/Main Der Dax hat seine Erholung im Handelsverlauf am Donnerstag abgebrochen. Das deutsche Börsenbarometer drehte nach freundlichem Start in die Verlustzone.

Der Euro legte im Tagesverlauf zu und kostete am Nachmittag 1,2059 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2005 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,29 Prozent am Vortag auf minus 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 144,54 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 170,50 Punkte.