Börse in Fankfurt : Dax schwächelt zum Ende eines starken Oktober

Frankfurt/Main Zum Ende eines starken Börsenmonats Oktober hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nicht mehr zulegen können. Der Dax schloss 0,34 Prozent niedriger bei 12.866,79 Punkten.

Im Oktober belief sich das Plus für den Leitindex dennoch auf beachtliche 3,5 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Donnerstag um 0,54 Prozent auf 26.249,30 Punkte abwärts.

Im Dax lagen die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer mit 3,4 Prozent an der Spitze. Börsianer werteten Aussagen des renommierten Mediators Ken Feinberg positiv. Dieser bezweifelt, dass die gestiegene Zahl von Klagen in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken durch glyphosathaltige Unkrautvernichter einen Vergleich für Bayer schwieriger und teurer macht.

Der Blick auf die Börsen in Europa und den USA zeigte Verluste: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,44 Prozent auf Zähler 3604,41 nach. Noch etwas größer waren die Verluste des französischen Cac 40 und des Londoner FTSE 100. In London belastete das starke Pfund, mit dem sich die Marktchancen britischer Exporteure verschlechtern können. In den USA zeigte sich der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss ebenfalls in rotem Terrain.