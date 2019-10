Börse in Frankfurt : Dax schwankt um 12 000 Punkte

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der Dax hat sich nach einem sehr schwachen Oktober-Auftakt zum Wochenstart etwas stabilisiert. Der Leitindex schwankte wenig verändert um die 12.000 Punkte, die er am Freitag in einer kurzen Erholungsphase in letzter Minute zurückerobert hatte.

