Börse in Frankfurt : Dax setzt guten Lauf fort

Frankfurt/Main Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einem starken Wochenstart stieg der Dax weiter und kam sogar der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten wieder nah.

Unterstützung kam auch von der Bank of England, die Spekulationen zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um die Märkte zu beruhigen. Die Zentralbank bezeichnete einen entsprechenden Bericht in einer ersten Reaktion allerdings als „ungenau“. Konjunkturdaten aus Deutschland hatten indes keinen wesentlichen Einfluss.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Dienstag um 1,16 Prozent auf 23.248,90 Zähler vor. Auch europaweit und in den USA wurden Gewinne verzeichnet, die im Handelsverlauf aber ebenfalls abbröckelten. Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit plus 0,64 Prozent auf 3463,83 Punkte. In den USA gewann der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss noch 0,6 Prozent, während die Nasdaq-Börse in die Verlustzone rückte.