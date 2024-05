Börse in Frankfurt Dax setzt sich weiter von 18.000 Punkten ab

„Für eine Aufhellung der technischen Großwetterlage muss sich der Dax erst wieder über 18.200 Punkten etablieren“, schrieb CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl. Dafür fehlten am Montag aber ausreichend starke Impulse. Denn am wichtigen Londoner Markt wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt, und auch von Unternehmensseite gab es keine Nachrichten, die die Kurse deutlich bewegten. Erst am Dienstag und Mittwoch gibt die Berichtssaison noch einmal Gas. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zu Wochenbeginn letztlich um 1,01 Prozent auf 26.567,44 Punkte.