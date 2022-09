Börse in Frankfurt : Dax setzt Talfahrt fort

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Mit deutlichen Verlusten steuert der Dax am Freitag auf eine tiefrote Woche zu. Zins- und Rezessionssorgen beherrschten die Anleger auch zum großen Verfallstermin vor dem Wochenende. Der deutsche Leitindex Dax verlor bis zum Nachmittag 1,80 Prozent auf 12.723,93 Punkte und stand damit nur leicht über seinem Tagestief.

Auf Unternehmensseite im deutschen Leitindex stachen am Freitag die Papiere der Post mit hohen Abschlägen hervor. Sie fielen auf ein Tief seit Mitte 2020 und verloren zuletzt mehr als fünf Prozent. Für den Kursrutsch sorgten die schwachen Zahlen und eine zurückgezogene Gewinnprognose des US-Konkurrenten Fedex. Zur Begründung hatten die US-Amerikaner auf das eingetrübte wirtschaftliche Umfeld verwiesen.

Am Dax-Ende sammelten sich ehemalige Corona-Gewinner aus dem Pharmasektor, der durch die Energiekrise und die Inflation als zunehmend belastet gilt. Merck, Siemens Healthineers und Sartorius verbilligten sich um dreieinhalb bis zu acht Prozent. Auch für die Chemiewerte, die als größter Gasverbraucher in Deutschland gelten, ging es bergab. Wacker Chemie etwa standen mit minus 5,8 Prozent auf dem letzten MDax-Platz, BASF im Dax verloren 2,2 Prozent.

Dagegen griffen die Anleger europaweit wieder bei den als defensiv geltenden Versorgeraktien zu. RWE-Aktien führten den Dax mit einem Plus von 0,6 Prozent an, Konkurrent Eon stemmte sich mit einem nur moderaten Minus gegen die Marktschwäche. Aktien des angeschlagenen Versorgers Uniper blieben hingegen im Abwärtssog. Sie dämmten ihre Verluste im Handelsverlauf aber auf ein Minus von 4,6 Prozent ein, am Morgen waren sie noch mit einem erneut prozentual zweistelligen Abschlag auf ein weiteres Rekordtief gefallen.