später lesen Börse in Frankfurt Dax stabilisiert - doch viele Probleme bleiben FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche hat sich der Dax am Montag in weiterhin schwierigem Umfeld erst einmal stabilisiert. Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,48 Prozent auf 11.579,17 Punkte zu. dpa