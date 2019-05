Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert: Ruhiger Feiertagshandel erwartet

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Nach seinem jüngsten Rücksetzer hat sich der Dax am Donnerstag wieder etwas gefangen. In den ersten Handelsminuten ging es für den Leitindex am Feiertag „Christi Himmelfahrt“ um 0,42 Prozent auf 11.887,28 Punkte nach oben.

Auch der MDax der mittelschweren Unternehmen konnte sich nach seinem Rückfall am Vortag wieder stabilisieren und legte um 0,55 Prozent auf 24.888,76 Zähler zu. Ähnlich sah es in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um ein halbes Prozent vor.