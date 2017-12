Dax stabilisiert sich nach jüngstem Kursrutsch

Der anziehende Euro hat die zu Wochenbeginn erzielten Kursgewinne des Dax ausradiert. Der deutsche Leitindex weitete am Mittwoch seine Vortagesverluste deutlich aus und fiel um 1,11 Prozent auf 13 069,17 Punkte. dpa

Der Dax hat sich etwas vom jüngsten Kursrutsch erholt. Mit Rückenwind von der Wall Street schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,31 Prozent auf 13 109,74 Punkte. Die Freude wegen der mittlerweile beschlossenen US-Steuerreform scheint aber erst einmal verflogen.

Auch andere Indizes legten am Donnerstag wieder etwas zu. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,11 Prozent auf 26 193,74 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,25 Prozent auf 2537,68 Punkte vor.

Die Experten von der Privatbank Donner&Reuschel verwiesen darauf, dass ein Jahresendspurt durch den jüngsten Abverkauf an der Börse unwahrscheinlich geworden sei.

An der Dax-Spitze zogen die Aktien von Fresenius um 1,60 Prozent an und profitierten damit von einem positiven Analystenkommentar.

Stromkonzerne hingegen waren bei Anlegern nicht gut gelitten. So fielen die Aktien von RWE am Dax-Ende um 1,56 Prozent. Unter den Schlusslichtern im MDax büßten die Anteilsscheine von Innogy und Uniper mehr als 1,5 beziehungsweise rund 2 Prozent ein. Da 2018 die Renditen am Anleihenmarkt steigen könnten, seien Versorgeraktien als Dividendenlieferanten aktuell nicht gefragt, sagten Börsianer.

Im TecDax gehörten die Nordex-Aktien mit einem Aufschlag von rund 3,5 Prozent zu den Favoriten. Größere Aufträge aus Frankreich und Schweden hatten der Kurserholung der Papiere des Windkraftanlagenbauers neue Nahrung gegeben.

Europaweit zeigten sich die Börsen ebenfalls freundlich: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 3570,78 Punkten, und auch in Paris und London wurden Gewinne verzeichnet. Der britische Leitindex FTSE 100 sprang sogar auf ein Rekordhoch. An der New Yorker Wall Street stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um rund 0,5 Prozent.

Am Rentenmarkt legte die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,26 Prozent zu. Der Rentenindex Rex sank um 0,20 Prozent auf 140,68 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 161,72 Punkte nach. Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1859 (Mittwoch: 1,1845) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8432 (0,8442) Euro.