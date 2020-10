Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich über 13.000 Punkten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax sich über der Marke von 13.000 Punkten stabilisiert. Nach einem sehr zögerlichen Handelsstart am Morgen notierte der deutsche Leitindex gegen Mittag mit 0,18 Prozent im Plus bei 13.042,49 Punkten.

Die derzeit vielen politischen Unwägbarkeiten und die Sorgen wegen der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen dämpfen den Handel nach Angaben von Börsianern.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,33 Prozent auf 27.968,94 Zähler vor. Verhaltener agierten die Anleger im EuroStoxx 50, der Eurozonen-Leitindex trat mit 0,08 Plus nahezu auf der Stelle bei 3281,92 Punkten.

In Deutschland stieg zuletzt die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus erstmals seit Mitte April wieder um mehr als 5000. An diesem Mittwoch beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Diese hat spürbare wirtschaftliche Auswirkungen: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen inzwischen davon aus, dass sich der Aufholprozess der deutschen Wirtschaft nach den Einbrüchen der Corona-Krise länger hinzieht und das Vorkrisenniveau erst Ende 2021 erreicht wird.

Während in den USA die Berichtssaison der Unternehmen läuft, griffen die Anleger hierzulande am Mittwoch vor allem bei den Gewinnern der Covid-19-Krise zu: Die Papiere Hellofresh und Shop Apotheke verzeichneten Kursgewinne bis zu drei Prozent. Im Dax führten die Anteile des Essenslieferdienstes Delivery Hero mit einem Aufschlag von fast zwei Prozent. Papiere des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers verteuerten sich im MDax nach der Ankündigung eines Corona-Schnelltests um fast drei Prozent.