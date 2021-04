Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich

Frankfurt/Main Nach zwei schwächeren Börsentagen haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte stabilisiert.

Einer kräftigen Erholung stehen laut Marktteilnehmern jedoch rasant steigende Corona-Infektionszahlen in einigen Ländern entgegen. Der Dax notierte am Mittwoch gegen Mittag mit 0,23 Prozent im Plus bei 15.164 Punkten. In den vergangenen beiden Tagen hatte der Leitindex gut zwei Prozent eingebüßt.