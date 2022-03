Börse in Frankfurt : Dax stark vor Fed-Entscheid in USA

Frankfurt/Main Ein weltweit erstarktes Marktumfeld und die anhaltende Hoffnung im Ukraine-Krieg haben der Erholung des Dax am Mittwoch frischen Schwung verliehen.

Vor der mit Spannung erwarteten US-Leitzinsentscheidung war der deutsche Leitindex bereits kurz nach dem Handelsauftakt weit über die Marke von 14.000 Zählern gesprungen, im Verlauf ging es zeitweise bis auf knapp 14.400 Zähler. Am Nachmittag stand das Börsenbarometer mit Unterstützung der Wall Street mit 2,58 Prozent im Plus bei 14.275,88 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt wurde die aktuell starke Kursbewegung insbesondere von den Verliereraktien der letzten Handelstage getragen. Schnäppchenjäger vermutete Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect dahinter. Im Dax standen die seit Wochen gebeutelten Anteile des Kochboxenversenders Hellofresh mit mehr als neun Prozent an der Spitze.

Der Euro zieht an

Auch der Euro zog am Mittwoch an und kostete am Nachmittag 1,0997 US-Dollar, im Tagesverlauf war er zeitweise über 1,10 Dollar gesprungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0991 Dollar festgesetzt.