Börse in Frankfurt : Dax startet mit Gewinn in den August

Dax startet mit Gewinn in den August

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist mit Schwung in den August gestartet. Gute Vorgaben kamen aus Asien, wo sich die Börsen von ihren Freitagsverlusten erholten.

Der Dax notierte im frühen Handel 0,56 Prozent höher bei 15.631,88 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 0,6 Prozent und auf Wochensicht rund 0,8 Prozent verloren. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montagvormittag um 0,41 Prozent auf 35.289,99 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,8 Prozent.

Aus Branchensicht zeigten sich die Autowerte in starker Form. So verbuchten die Papiere von Daimler, Volkswagen und BMW Kursgewinne zwischen 2,2 und 2,7 Prozent und gehörten damit zu den attraktivsten Dax-Titeln. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Daimler-Papiere in ihre Liste der besonders aussichtsreichen Werte aufgenommen. Analyst George Galliers begründete dies mit Erfolgen bei Mercedes-Benz. Zudem gebe es mit der Abspaltung der Lkw-Sparte einen klaren Kurstreiber im zweiten Halbjahr.