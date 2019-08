Börse in Frankfurt : Dax startet mit Gewinnen

Der Dax ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Foto: Frank Rumpenhorst.

Frankfurt/Main Überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen sowie eine deutliche Kurserholung an der Wall Street haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch einen positiven Handelsstart beschert. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,61 Prozent auf 11 638,74 Punkte, nachdem er am Vortag um rund 0,8 Prozent abgerutscht war.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg ebenfalls um 0,61 Prozent auf 25 095,60 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,4 Prozent vor.