Börse in Frankfurt : Dax startet mit Kursgewinnen in die Vorweihnachtswoche

Dax startet mit Kursgewinnen in die Vorweihnachtswoche

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat die Vorweihnachtswoche mit positiven Vorzeichen begonnen. Der Dax kletterte im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 13.356,26 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verbuchte zuletzt ein Plus von 0,93 Prozent auf 28.031,58 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,73 Prozent nach oben.

Auf Unternehmensseite setzten sich Aktien der Versorger RWE mit einem Plus von knapp zwei Prozent und Eon mit mehr als eineinhalb Prozent an die Dax-Spitze. Börsianer verwiesen auf die jüngsten Beschlüsse zum Klimapaket der Bundesregierung. So sind zusätzliche Einnahmen aus einem geplanten höheren CO2-Preis zur Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms vorgesehen, wovon die Konzerne profitieren könnten. Zudem erwägt einem Pressebericht zufolge die Stadt Dortmund den Kauf weiterer RWE-Anteile.