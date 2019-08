Börse in Frankfurt : Dax startet mit Kursplus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main Kursgewinne an den Übersee-Börsen und positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China haben dem deutschen Aktienmarkt einen weiteren Schub nach oben gegeben.

Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,78 Prozent auf 11.741,58 Punkte. Bereits am Vortag war der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent gestiegen. Allerdings hat der Dax noch einiges aufzuholen, nachdem er in den vergangenen zwei Wochen rund 7 Prozent eingebüßt hatte.