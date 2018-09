später lesen Börse in Frankfurt Dax startet mit Verlusten in den September FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der Dax hat am Montag an die schwache Vorwoche angeknüpft. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Handelsminuten um 0,14 Prozent auf 12.346,23 Punkte nach. dpa