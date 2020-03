Börse in Frankfurt : Dax startet nach Panik-Donnerstag 3,5 Prozent im Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist nach den Panikverkäufen am Vortag mit einem Plus von rund 3,5 Prozent in den Handel gestartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der deutsche Leitindex kletterte in den ersten Handelsminuten auf 9484,60 Punkte. Auch der MDax für die mittelgroßen Werte legte zu, um 3,3 Prozent auf rund 20827 Zähler.