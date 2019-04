später lesen Börse in Frankfurt Dax steigt auf höchsten Stand seit einem halben Jahr Teilen

Twittern

Teilen



Die Hoffnung auf eine bessere Konjunktur hat den Dax am Dienstag auf den höchsten Stand seit gut einem halben Jahr getrieben. Mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 12.101,32 Punkte knüpfte der Dax an die Stärke der vergangenen Monate an. dpa