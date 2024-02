Börse in Frankfurt Dax steigt auf Rekordhoch

Frankfurt/Main · Nach einem zunächst verhaltenen Start in die neue Börsenwoche hat der Dax am Montag doch noch ein weiteres Rekordhoch geschafft. Am frühen Nachmittag erreichte der deutsche Leitindex mit plus 0,2 Prozent auf 17.452 Punkte eine weitere Bestmarke.

26.02.2024 , 14:54 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Rückenwind gibt es wie schon in der vergangenen Woche von der US-Technologiebörse Nasdaq. Dort dürften die Kurse zum Wochenauftakt ebenfalls zulegen, wenngleich es für den Leitindex Nasdaq 100 noch nicht zu einer weiteren Höchstmarke reichen dürfte. Treiber ist das Trendthema Künstliche Intelligenz. © dpa-infocom, dpa:240226-99-126951/3

(dpa)