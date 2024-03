Börse in Frankfurt Dax steigt erstmals über 18.400 Punkte

Bei Rüstungswerten hielt der Rekordlauf an. Im Dax gewannen Rheinmetall-Papiere als bester Index-Wert 2,7 Prozent. Die Titel des Rüstungselektronik-Herstellers Hensoldt zogen im MDax um 6,8 Prozent an. Die Anteile des Börsenneulings und Panzergetriebe-Produzenten Renk standen am Ende 7,2 Prozent höher. JPMorgan-Analyst David Perry geht davon aus, dass die Nachfragewelle in der Wiederbewaffnung in Europa mindestens ein Jahrzehnt andauern wird.