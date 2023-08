Börse in Frankfurt Dax steigt in Richtung 16.000 Punkte

Über die weitere Tendenz könnten mögliche Zinssignale entscheiden. Nachdem Inflationsdaten aus Deutschland am Vortag Zinssorgen weder geschürt noch gemildert hatten, fiel die Beschleunigung der Teuerung in Frankreich am Donnerstag etwas höher aus als von Experten gedacht. In Kürze werden dann Zahlen zur aktuellen Inflation im Euroraum erwartet. Diese sind relevant für den nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank im September.