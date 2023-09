Börse in Frankfurt Dax steigt noch ein Stück

Frankfurt/Main · Der Dax hat am Freitag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der deutsche Leitindex legte um 0,54 Prozent auf 15.406,62 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich dennoch ein Minus an.

29.09.2023, 09:21 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 1,51 Prozent auf 26.108,02 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,57 Prozent. Dabei half zum einen die Stabilisierung an der Wall Street. Zudem überraschten Inflationsdaten aus Frankreich positiv: Die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas hat sich im September unerwartet abgeschwächt. © dpa-infocom, dpa:230926-99-335728/20

(dpa)