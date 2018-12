später lesen Börse in Frankfurt Dax steigt nur leicht FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat sich der Dax nach einem erneuten Jahrestief stabilisiert. Der deutsche Leitindex schaffte es am „Hexensabbat“ nach schwachem Auftakt knapp ins Plus, als sich auch an den US-Börsen ein solider Auftakt abzeichnete. dpa