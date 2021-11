Börse in Frankfurt : Dax steigt um 0,75 Prozent - Ende des Zollstreits beflügelt

Frankfurt/Main Das Ende des Zollstreits zwischen den USA und der EU hat dem Dax am Montag einen starken Start in den Monat November beschert.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann zum Wochenauftakt 0,76 Prozent auf 35.117,27 Punkte, und auch europaweit und in den USA war die Stimmung gut. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Plus von 0,70 Prozent auf 4280,47 Punkte.

Selbst die Inflationssorgen und eine wohl bald restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und möglicherweise auch der Europäischen Zentralbank (EZB) ließen die Anleger zum Wochenauftakt kalt. Nicht zuletzt setzte sich schließlich auch am New Yorker Aktienmarkt die Kauflaune auf Rekordniveau fort.

In Tokio half der Börse, dass die Regierungspartei der Liberaldemokraten in Japan trotz eines Dämpfers an der Macht bleibt, so dass Börsianer dort mit einer weiterhin expansiven Finanzpolitik rechnen.