Börse in Frankfurt : Dax steigt um fast zwei Prozent

Frankfurt/Main Zum Ende einer schwachen Woche hat der Dax deutlich zugelegt. Am Freitagnachmittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,84 Prozent bei 12.749,93 Punkten. Damit lag der Wochenverlust zu diesem Zeitpunkt bei etwa zwei Prozent.

Der für die US-Wirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz war im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Zudem zogen die Einfuhrpreise im vergangenen Monat nicht so stark an wie befürchtet, und der Empire State Index, der die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York misst, verbesserte sich im Juli überraschend.