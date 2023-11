Börse in Frankfurt Dax steigt weiter - Niedrigere Inflation nährt Zinshoffnung

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 zog um ein halbes Prozent an. Leichte Kursgewinne gab es auch an der Pariser Börse, während der FTSE 100 in London etwas nachgab. In New York traten die Indizes zuletzt mehr oder weniger auf der Stelle. Auch dort wird gespannt auf frische Teuerungsdaten gewartet. Am Donnerstag wird die Aufmerksamkeit dem von der Fed bevorzugten Inflationsindikator PCE gelten.