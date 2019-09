Börse in Frankfurt : Dax steigt wieder über 12 300 Punkte

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Versöhnlichere Töne aus China im Handelsstreit mit den USA haben am Mittwoch die Anleger an der Börse bestärkt. Am Nachmittag gewann der Dax 0,83 Prozent auf 12.370,00 Punkte, womit er erstmals wieder sein Juli-Niveau erreichte.

Für den MDax ging es um 0,79 Prozent auf 26.088,23 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 legte um 0,45 Prozent zu.

Erneut zählten konjunktursensible Aktien aus der Technologie, der Auto- oder der Chemiebranche zu den größten Gewinnern. Die Aktien des Chipherstellers Infineon waren im Dax Favorit mit plus 3,1 Prozent. VW folgten mit plus 1,6 Prozent und BASF gewannen 1,5 Prozent hinzu.

Papiere, die mit Blick auf die Wirtschaftslage als defensiv eingestuft werden, wurden von den Anlegern zugleich mit spitzen Fingern angefasst. Aktien von Versorgern wie Eon und RWE, von Konsumgüterherstellern wie Henkel oder von Immobilienunternehmen wie Vonovia gaben entweder nach oder bewegten sich kaum vom Fleck.