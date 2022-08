Börse in Frankfurt : Dax steigt wieder über 13.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Dienstag mit Schwung ein Stück weit von seinem jüngsten Rückschlag erholt. Der Leitindex kehrte im frühen Handel über die Marke von 13.000 Punkten zurück, indem er seine Gewinne ausbaute.

Am Ende der ersten Handelsstunde gewann er 1,4 Prozent auf 13.070,95 Zähler. Zu Wochenbeginn war er noch auf das niedrigste Niveau seit Mitte Juli gerutscht.

Mehr als eine Erholung sehen Marktbeobachter daher zunächst nicht. Unter die 13.000 Punkte war der Dax in den vergangenen Tagen wegen Signalen des obersten US-Währungshüters Jerome Powell für eine weiterhin sehr straffe Geldpolitik abgerutscht.

Auch in Europa stehen die Währungshüter wegen der hohen Inflation unter Druck. Im Blick stehen deshalb am Dienstag die deutschen Verbraucherpreise mit der ersten Schätzung für August. Marktbeobachter rechnen auch mit einer deutlichen Zinsanhebung von der EZB in der kommenden Woche.