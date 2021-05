Börse in Frankfurt : Dax steigt wieder über 15.300 Punkte

Frankfurt/Main Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte hat sich der Dax am Donnerstag erholt. Das deutsche Börsenbarometer legte letztlich um 1,70 Prozent auf 15.370,26 Punkte zu und schloss damit auf Tageshoch.

Für den MDax ging es am Donnerstag um 1,40 Prozent auf 32.344,72 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,60 Prozent auf 3999,91 Zähler, und auch in Paris und London legten die Leitindizes deutlich zu.

Daimler zählten ebenfalls zu den Favoriten und stiegen um 3,7 Prozent, nachdem der Autobauer Finanzziele für die Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck als künftig eigenständiges Unternehmen bekanntgegeben hatte. Zudem wurde bekräftigt, dass die Abspaltung und damit der geplante Börsengang der Sparte auf Kurs seien. Die Papiere der Deutschen Telekom reagierten mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent auf die neuen, mittelfristigen Geschäftsziele des Managements. Zudem wurden die Pläne für eine Anteilserhöhung an der Tochter T-Mobile US bestätigt.

Der Euro wurde am frühen Abend zu 1,2221 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2203 (Mittwoch: 1,2212) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8195 (0,8189) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,16 Prozent am Vortag auf minus 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 143,74 Punkte. Der Bund-Future rückte zuletzt um 0,09 Prozent auf 168,84 Punkte vor.