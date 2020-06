Börse in Frankfurt : Dax steigt - Wirecard stürzt weiter ab

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag zunächst weiter nach oben gegangen. Der Dax gewann im frühen Handel 0,73 Prozent auf 12.266,66 Punkte und blieb damit über der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend.

Bei den Einzelwerten stehen auch vor dem Wochenende einmal mehr die Wirecard-Aktien im Mittelpunkt. Der in einen Bilanzskandal verwickelte Zahlungsabwickler stellte am Donnerstagabend Antrag auf Insolvenz, nachdem er dies am Vormittag angekündigt hatte. Die Titel rauschten am Freitag um mehr als 42 Prozent auf knapp zwei Euro weiter in die Tiefe. „Der schwerste Fall von Wirtschaftskriminalität in der jüngeren Vergangenheit hat dazu geführt, dass Wirecard quasi nichts mehr wert ist - die Aktie ist zum Spielzeug von Tradern verkommen“, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Market dazu.