Dax steigt zeitweise über 12.300 Punkte - TecDax verliert

Der Dax hat sich am Donnerstag weiter erholt. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,61 Prozent auf 12 293,00 Punkte. In der Spitze war er zeitweise über 12.300 Punkte geklettert. Störfeuer vom US-chinesischen Handelsstreit blieben aktuell aus. dpa