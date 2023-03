Börse in Frankfurt Dax steigt zu Quartalsende Richtung Jahreshoch

Europaweit waren Aktien aus der Einzelhandelsbranche gefragt. Sie werden in Zeiten hoher Inflation besonders gemieden, da Verbraucher ihr Geld zusammenhalten und dadurch die Nachfrage sinkt. Die Aktien des Modehändlers Zalando mit plus 2,2 Prozent und die des Sportartikelherstellers Adidas mit plus 5 Prozent legten zu. Sie waren die besten Werte im Dax. Im MDax stiegen die Papiere von Puma um 1,9 Prozent.