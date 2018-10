später lesen Börse in Frankfurt Dax stemmt sich gegen Verkaufswelle in Übersee FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Verluste an den Aktienmärkten in den USA und Asien haben auch den Dax belastet. Insgesamt fielen die Verluste jedoch deutlich geringer aus als in anderen Weltregionen. dpa