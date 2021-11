Börse in Frankfurt : Dax tiefrot - Sorgen um neue Virusmutation

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Sorgen um eine neue Coronavirus-Mutation im südlichen Afrika haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag einen kräftigen Schlag versetzt.

Der Dax rutschte im frühen Handel zeitweise unter die Marke von 15.300 Punkten ab und landete auf dem tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Zuletzt konnte er sich auf minus 2,83 Prozent auf 15 466,80 Punkte erholen. „Das weiter dynamische Infektionsgeschehen in Deutschland in Kombination mit der neuen Virusmutation bringt nun auch an der Frankfurter Börse das Fass zum Überlaufen“, schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 2,24 Prozent auf 34.228,52 Zähler.